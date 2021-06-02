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    Sinan Akçıl: Konser rekorunu kırmak istiyorum

    Pandeminin bitmesini beklediğini söyleyen Sinan Akçıl, rekor kırmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 11:17
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    Sinan Akçıl: Konser rekorunu kırmak istiyorum

    Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı, önceki gün İstinye'de görüntülendi. objektiflere takıldı. Bodrum'dan yeni dönen ünlü çift,  biraz çalışıp tekrar tatile çıkacaklarını söyledi.

    "PANDEMİNİN KALKMASINI BEKLİYORUM"

    Bu dönemde sahneye çıkamadıkları için üzgün olduklarını ve konserleri çok özlediğini dile getiren Akçıl, "Pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım ve bu sezonun konser rekorunu kırmak istiyorum" diyerek, rakiplerine meydan okudu.

    Sinan Akçıl: Konser rekorunu kırmak istiyorum #1

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