Sinan Akçıl: Mehmet Dinçerler çok düzgün bir çocuk

Sinan Akçıl: Mehmet Dinçerler çok düzgün bir çocuk

Eski sevgilisi Hadise'nin evlilik kararı aldığı Mehmet Dinçerler'le arkadaş olan Sinan Akçıl, Dinçerler'i överek çifti çok beğendiğini dile getirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının son konuğu şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Sinan Akçıl, iş insanı Mehmet Dinçerler ile şarkıcı Hadise ikilisinin ilişkilerinden bahsetti.

Geçmiş yıllarda Hadise ile aşk yaşayan ve tanıştığı günün tarihini koluna dövme yaptıran Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduğunu söyledi.

"MEHMET ÇOK DÜZGÜN BİR ÇOCUK"

Dinçerler hakkında konuşan Akçıl, "Çok düzgün bir çocuk." ifadesini kullandı.

Sinan Akçıl: Mehmet Dinçerler çok düzgün bir çocuk

"HADİSE'YLE ÇOK YAKIŞIYORLAR"

Akçıl, Müge Dağıstanlı'nın "Bu saatten sonra arkadaşlık devam eder mi" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Çok yakışan bir çift oldular.

"BANA BİR ŞEY DEMEK DÜŞMEZ"

Bana ne demek düşer, 10 yıl geçmiş yani."