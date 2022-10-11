Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşıyor

Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Aşktan yana yüzü gülmeyen ünlü isimler arasında yer alan 40 yaşındaki şarkıcı Sinan Akçıl, geçen mayısta oyuncu Burcu Kıratlı’dan ikinci kez boşanmıştı.

Akçıl'ın adı bir süredir beraber düet yaptığı Survivor yarışmasıyla ünlenen 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyordu.

Sinan Akçıl önceki gece Ortaköy'de Aleyna ile görüntülendi. Muhabirlerin “Aşk başladı mı?” sorusuna gülümseyen sevgililer cevap vermedi.

Cengiz Ünder'le de aşk yaşamıştı

Çiftin stüdyoda yakınlaştığı ve 1 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı daha önce futbolcu Cengiz Ünder ile anılmıştı.