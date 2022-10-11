Petrol
94.09
-2.18%
Euro
18.0939
0.36%
Dolar
18.5848
0.05%
Altın
997
0.03%
Borsa
3584
0.07%
Bitcoin
359.286
-1.04%
BTXN Coin
8.10
-10.59%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşıyor

    Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşıyor

    Aşktan yana yüzü gülmeyen ünlü isimler arasında yer alan 40 yaşındaki şarkıcı Sinan Akçıl, geçen mayısta oyuncu Burcu Kıratlı’dan ikinci kez boşanmıştı.

    Akçıl'ın adı bir süredir beraber düet yaptığı Survivor yarışmasıyla ünlenen 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyordu.

    Sinan Akçıl önceki gece Ortaköy'de Aleyna ile görüntülendi. Muhabirlerin “Aşk başladı mı?” sorusuna gülümseyen sevgililer cevap vermedi.

    Cengiz Ünder'le de aşk yaşamıştı

    Çiftin stüdyoda yakınlaştığı ve 1 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı daha önce futbolcu Cengiz Ünder ile anılmıştı.

    Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşıyor #1

    Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşıyor #2

    Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşıyor #3Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşıyor #4


    Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Basketbol

    Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
    Gündem

    Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

    Görüş Bildir