Sinan Akçıl’dan Halil Sezai’ye sert tepki

Sinan Akçıl, yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai’nin 67 yaşındaki komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ilk tepki, Sinan Akçıl’dan geldi.

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, meslektaşını adeta topa tuttu.

"AYYAŞ HALİL"

Ağır sözler sarf eden Akçıl, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam? Yazık sana. Acınacak haldesin” ifadelerini kullandı. Sinan Akçıl, paylaşımını “Yazık” açıklamasını ekleyerek yayınladı.

Sinan Akçıl’ın gönderisi takipçilerinden alkış topladı.

Halil Sezai yaşlı adamı dövdü VİDEO