Sinan Özen: Kızım için kritik süreç devam ediyor

Sinan Özen: Kızım için kritik süreç devam ediyor

57 yaşında ikiz babası olan Sinan Özen, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri, şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu, kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.

"Maalesef kritik süreç devam ediyor.Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması." diyen Sinan Özen, yeni bir de video yayınladı.

"CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ VAR"

Videoda sevenlerinden dua isteyen Özen, "Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Sinan Özen: Kızım için kritik süreç devam ediyor ViDEO

"BİR AMELİYAT DAHA YAPILDI"

Bu açıklamayı, kızımızın sağlık durumu ile ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum. Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz.

Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum." dedi.