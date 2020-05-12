Sinan Özen: Kızım yoğun bakımda

57 yaşında ikiz babası olan Sinan Özen, kızının yoğun bakımda olduğunu söyledi.

4 yıl önce Burcu Kartal ile evlenen fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen, ikiz babası oldu.

İKİZLERDEN BİRİ HASTA

Bir kız bir erkek bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen’in eşi, doğumu şubat ayı sonunda yaptı. Ancak sanatçının bu mutluluğu, kızı Neva’nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva birçok ameliyat geçirirken, Sanberk ise sağlıklı büyümeye devam ediyor.

"5 KERE AMELİYAT OLDU"

Özen, kızının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kızının beş kez ameliyat olduğunu söyleyen Özen, "Evet, iki tane evladımız oldu. Yüce Rabbim bize nasip etti. Bir kız bir oğlumuz Neva ve Sanberk adında. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi çok üzdü, beşinci ameliyatımızı olduk. Bundan dolayı da kızımızın ameliyatı bitmeden ben size bu konuyla ilgili bilgi vermek istemedim. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Sağ olun bizi aradığınız için herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hastanede olan, evlatlarını bekleyen annelere sabır ve güç versin diliyorum."