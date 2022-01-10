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    Sinead O'Connor'un evlat acısı

    Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor evlat acısıyla sarsıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 07:31
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 08:32
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    Sinead O'Connor'un evlat acısı

    "Nothing Compares 2 U" adlı şarkısıyla müzik dünyasına damga vuran dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O’Connor’ın, bir süredir kayıp olan 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği bildirildi.

    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

    55 yaşındaki İrlandalı şarkıcı, haberi doğrularken Twitter hesabından yayınladığı mesajında “Güzel oğlum Nevi’m Nesta Ali Shane O’Connor, hayatımın ışığı, dünyevi mücadelesini bugün bitirmeye karar verdi ve şimdi Tanrı’yla birlikte. Huzur içinde yatsın ve kimse onun yaptıklarını örnek almasın. Bebeğim. Seni çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

    İNTİHAR İDDİASI

    Sinead, Shane’e adadığı bir Bob Marley şarkısını da tweet'leyerek oğlunu ‘mavi gözlü bebeğim’ ve ‘hayatımın ışığı’ olarak nitelendirdi. Ünlü şarkıcının bu sözleri, 17 yaşındaki oğlunun intihar etmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

    Sinead O Connor un evlat acısı #1

    Sinead O Connor un evlat acısı #2


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