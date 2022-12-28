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    Sinem Kobal, kızı Lalin'i paylaştı

    Sosyal medya hesabından kızının mutfak hallerini paylaşan güzel oyuncu "Şefler mutfakta" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 11:12
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    Sinem Kobal, kızı Lalin'i paylaştı

    Ünlü oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında dünyaevine girdi.

    Doludizgin aşklarını 2020 yılında kızları Lalin ile taçlandıran çift, ikinci kez bebek müjdesi verdi.

    Geçtiğimiz mayıs ayında da ikinzi kızları Leyla'yı kucaklarına alan ikili, çocukları ile vakit geçiriyor.

    Lalin mutfağa girdi

    Mutlu bir evlilik süren Sinem Kobal, sosyal medya hesabından Lalin'i paylaştı.

    Lalin'in mutfaktaki anlarını paylaşan Kobal, "Şefler mutfakta" notunu da düştü.

    İşte o paylaşım...

    Sinem Kobal, kızı Lalin i paylaştı #1

    Sinem Kobal, kızı Lalin i paylaştı #2

    Sinem Kobal, kızı Lalin i paylaştı #3


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