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    Sinem Kobal'dan balonlu paylaşım

    İkinci kez anne olan Sinem Kobal, yine güzelliğiyle baş döndürdü.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:46
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    Sinem Kobal'dan balonlu paylaşım

    Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve ikinci kez annelik sevinci yaşan güzel oyuncu Sinem Kobal, güzelliğiyle herkesten tam not alıyor. Kobal, paylaşımlarıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı.

    Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

    Balonlarla poz verdi

    Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve kızlarıyla ilgilenen 35 yaşındaki Sinem Kobal'dan yeni pozlar geldi.

    Rengarenk elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun keyifli hali dikkat çekti.

    Sinem Kobal dan balonlu paylaşım #1

    Sinem Kobal dan balonlu paylaşım #2


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