Sinem Umaş: Tabutu cenazede düşüp açılmıştı

'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla ünlenen gelin adayı Sinem Umaş, sosyal medyada yaptığı yorumla yeniden gündeme geldi.

Gelinim Olur musun yarışmasının en tanınan gelin adaylarından biri haline gelen Sinem Umaş, Instagram hesabından paylaştığı estetikli halleriyle konuşuluyordu.

Semra kaynananın oğlu Ata Türk ile yarışmada yakınlaşan Sinem Umaş, şimdi de sosyal medyada yaptığı yorumla gündem oldu.

Otel odasında ölü bulunan Ata Türk’ün kan örneğinde yapılan incelemede ‘aşırı miktarda Extacy adlı uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine’ rastlandığı ortaya çıkmıştı. Sinem Umaş, bugün yaptığı yorumlarda bunu ve cenazeyi hatırlattı.

"SABIR ÇEKİYORUM"

Sinem Umaş, önce fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum." diyerek Semra kaynanayı hedef aldı.

"TABUTU ÖNÜME DÜŞTÜ"

Ardından ise aşırı dozdan ölen Ata'yı hatırlatan bir takipçisine "Evet ya tabutu cenazede çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı." diyerek herkesi şoke etti.