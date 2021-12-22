Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı

MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşiyle yollarını ayırdı.

MasterChef'in jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, 20 yıldır evli olduğu 2 çocuğun annesi eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı.

YASAK AŞK İDDİASI

Şef Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, 2019 yılında boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden birisiyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Pandemi nedeniyle uzayan boşanma süreci bugün sona erdi. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu geldi. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapıldı. Çift anlaşmalı olarak boşandı.

Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İki çocuklarının velayeti Sidney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verildi. Somer Sivrioğlu da belirli günlerde çocuklarını görebilecek.

ŞEFLER BOŞANIYOR

Öte yandan Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna da eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz günlerde boşanmıştı.