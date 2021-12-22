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    Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı

    MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşiyle yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 14:44
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    Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı

    MasterChef'in jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, 20 yıldır evli olduğu 2 çocuğun annesi eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı.

    YASAK AŞK İDDİASI

    Şef Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, 2019 yılında boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden birisiyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti.

    ANLAŞMALI BOŞANDILAR

    Pandemi nedeniyle uzayan boşanma süreci bugün sona erdi. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu geldi. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapıldı. Çift anlaşmalı olarak boşandı.

    Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İki çocuklarının velayeti Sidney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verildi. Somer Sivrioğlu da belirli günlerde çocuklarını görebilecek.

    ŞEFLER BOŞANIYOR

    Öte yandan Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna da eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz günlerde boşanmıştı.

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