Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla dolaştı

MasterChef Türkiye yarışması jüri koltuğunda oturan Somer Şef'in korumalarla beraber alışveriş merkezi çıkışı görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

MasterChef Türkiye'de yarışmasının 3 jürisinden biri olan Somer Sivrioğlu, bir alışveriş merkezine girerken görüldü.

Sivrioğlu'nun etrafındaki korumlarla dolaştığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Korumalar dört bir yanını sardı

Kısa sürede yayılan videoda Sivroğlu'nun gündüz vakti kalabalık korumalar ile dolaşması, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Somer şef koruma ordusu ile geziyor