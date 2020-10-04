Soner Sarıkabadayı hamile sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8,5 aylık hamile sevgilisi Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi.

Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo'nun nikah şahitliğini Selim Akar, Ayhan Demirok, Peyman Umay ve Tsunami Valiente yaptı.

Pandemiden dolayı nikah törenine katılamayan çiftin aileleri töreni canlı yayınla takip etti.

2 DÜĞÜN YAPACAKLAR

Çift pandemi sonrasında Mersin ve Kolombiya'da iki düğün yapmak istediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve sadece gelin, damat ve şahitler alındı. Nikah sırasında memur, gelin damat ve şahitlerin maskeli olması dikkat çekti.

Soner Sarıkabadayı Madelein Lopez Camelo ile dünya evine girdi VİDEO