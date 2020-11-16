Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL’lik doğum hediyesi

Oğlu Hasan Matias'e kavuşan Soner Sarıkabadayı, eşine jestler yapmaya devam ediyor.

5 yıldır birlikte olan Soner Sarıkabadayı ile Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo, 3 Ekim’de nikah masasına oturdu. Oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya geldi. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı, eşine de jeslter yapmayı ihmal etmedi.

"EŞİMİN HER DEDİĞİNİ YAPARIM"

Sarıkabadayı, Lopez’e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL’lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL’lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı. “Eşimin bir dediğini iki etmem.” diyor.

"BENİ GERÇEKTEN SEVİYOR"

Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen Soner Sarıkabadayı, “Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde ‘işte o’ dedim.

Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız.” dedi.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı. Camelo’yu ‘Tarifi Zor’ şarkısının klibinde oynatan Sarıkabadayı, kraliçeye aşık olmuştu.