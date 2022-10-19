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    Songül Karlı, balkonda

    Songül Karlı, balkon pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 11:07
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    Songül Karlı, balkonda

    Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Sosyal medya hesabını aktif olarak Songül Karlı, uzun aradan sonra dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

    Yine yorum yağdı

    Karlı, diz üstü eteğiyle balkonda durduğu anlardaki fotoğrafını takipçilerine aktardı. Paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

    "Oğlum kızıyor"

    Geçtiğimiz yaz aylarında paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor." şeklinde konuşmuştu.

    Songül Karlı, balkonda #1

    Songül Karlı, balkonda #2

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