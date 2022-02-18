Songül Karlı dekolteli tulum giydi

Songül Karlı, dekolteli tulumuyla poz verince beğenileri topladı.

Sosyal medyada aktif olan ünlü isimler arasında yer alan 48 yaşındaki Songül Karlı, yine cesur pozları ile konuşulmayı başardı.

3 DEFA KÜÇÜLTTÜ

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm."açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı, derin göğüs dekolteli bir tulum giydi.

Derin göğüs dekolteli kıyafetlerden vazgeçmeyen ünlü şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda bu durumdan oğlunun rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Son olarak Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı, kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.