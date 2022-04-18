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- Songül Karlı, yüzünü gerdirdi
Songül Karlı, yüzünü gerdirdi
Songül Karlı, iple yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşti.
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 11:36
- Güncelleme : 18.04.2022 - 11:45
Ekranlarda olmasa da Instagram'daki paylaşımlarıyla konuşulan 48 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, gençleşmek için her yolu deniyor.
Gerdirdi
Daha önce de yüzünde küçük küçük değişimler yapan Karlı, yine estetik oldu. Yüzünü gerdiren güzel türkücü, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Fransız askısı da yaptırdı
Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı, yüzüne Fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.