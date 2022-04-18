Songül Karlı, yüzünü gerdirdi

Songül Karlı, iple yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşti.

Ekranlarda olmasa da Instagram'daki paylaşımlarıyla konuşulan 48 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, gençleşmek için her yolu deniyor.

Gerdirdi

Daha önce de yüzünde küçük küçük değişimler yapan Karlı, yine estetik oldu. Yüzünü gerdiren güzel türkücü, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Fransız askısı da yaptırdı

Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı, yüzüne Fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.