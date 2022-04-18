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    Songül Karlı, yüzünü gerdirdi

    Songül Karlı, iple yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşti.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:45
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    Songül Karlı, yüzünü gerdirdi

    Ekranlarda olmasa da Instagram'daki paylaşımlarıyla konuşulan 48 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, gençleşmek için her yolu deniyor.

    Gerdirdi

    Daha önce de yüzünde küçük küçük değişimler yapan Karlı, yine estetik oldu. Yüzünü gerdiren güzel türkücü, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Fransız askısı da yaptırdı

    Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı, yüzüne Fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.

    Songül Karlı, yüzünü gerdirdi #1

    Songül Karlı, yüzünü gerdirdi #2


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