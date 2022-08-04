Songül Karlı'nın oğlu büyüdü

Songül Karlı, oğlu Efe'nin yeni yaşını ise sosyal medyadan kutladı.

Eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra maddi olarak zor bir dönem geçiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gemeye devam ediyor.

"Hayatımın anlamı"

Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten olan oğlu Efe Furkan yeni yaşını kutladı. Songül Karlı da oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak "Nice mutlu yılların olsun. Allah karşına iyi insanlar çıkarsın. Hayatımın anlamı" dedi.

"Efe kızıyor"

Geçtiğimiz yaz bikinili pozları gündem olunca Songül Karlı "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" demişti.