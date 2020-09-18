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    Songül Karlı'ya oğlundan tepki

    Songül Karlı, sosyal medyadaki görüntülerinden oğlunun rahatsız olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 08:22
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 08:22
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    Songül Karlı'ya oğlundan tepki

    47. yaş gününü menajerinin ofisinde kutlayan ünlü şarkıcı Songül Karlı, pastasını üfledikten sonra samimi açıklamalarda bulundu.

    "ARKADAŞIMIN OĞLUNA POZ VERDİM"

    Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan şarkıcı, o kare için “Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu.” dedi.

    "HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR"

    Sosyal medyadaki fotoğraf ve videoları için oğlu Efe Furkan'ın kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Karlı, “Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!” dedi.

    "GÖĞÜSLERİMİ YİNE KÜÇÜLTMEK İSTİYORUM"

    Sanatçı, sorular üzerine vücudunda estetik olmadığını da açıkladı: “Üç kere göğüslerimi küçülttüm. Hatta yine küçültmek istiyorum.”

    Songül Karlı ya oğlundan tepki #1

    Songül Karlı ya oğlundan tepki #2

    Songül Karlı ya oğlundan tepki #3

    Songül Karlı ya oğlundan tepki #4

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