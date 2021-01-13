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- Songül Öden'in durumu ağırlaştı
Songül Öden'in durumu ağırlaştı
Koronavirüse yakalanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 10:30
Geçen hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber geldi.
Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan ünlü oyuncu songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE YATIRILDI
41 yaşındaki Öden'in artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.