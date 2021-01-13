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    Songül Öden'in durumu ağırlaştı

    Koronavirüse yakalanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 10:30
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    Songül Öden'in durumu ağırlaştı

    Geçen hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber geldi.

    Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan ünlü oyuncu songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

    HASTANEYE YATIRILDI

    41 yaşındaki Öden'in artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

    Songül Öden in durumu ağırlaştı #1

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