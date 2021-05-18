Sophie Turner paparazzileri topa tuttu

Sophie Turner, şimdiye kadar yüzünü hiç göstermediği kızının fotoğraflarını çeken paparazzilere sitem etti.

'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinde canlandırdığı 'Sansa Stark' karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerini geçtiğimiz yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.

Hamilelik döneminde pek fotoğraf paylaşmayan ve doğumdan sonra da kızının yüzünü hiç göstermeyen Turner, geçtiğimiz gün bebeğinin fotoğraflarını çeken basın mensuplarına kelimenin tam anlamıyla ateş püskürdü.

"İSTEMİYORUM"

25 yaşındaki İngiliz oyuncu, önce yayınlayıp daha sonra sildiği videoda; "Şimdi uyandım. Sanırım dün bir grup paparazzi kızımın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıyorum ve paparazzilerden ne pahasına olursa olsun kaçıyoruz, çünkü fotoğraflarının yayınlanmasını kesinlikle istemiyorum!" ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ"

"O benim kızım... Bu hayatta fotoğrafının çekilmesini istemedi. Yetişkin adamların izinsiz şekilde bir bebeğin fotoğraflarını çekmesi korkunç... Midem bulanıyor, iğreniyorum ve saygıyla herkesten bizi takip etmeyi, kızımızın fotoğraflarını çekmeyi ve özellikle de onları basmayı bırakmalarını istiyorum. Bu çok iğrenç ve izin almıyorsunuz" diyen Turner, daha sonra küfürlü ifadelerle kızgınlığını dile getirdi.