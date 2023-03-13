Sosyete şokta! Aslı Şen ile Metin Şen'in 23 yıllık evliliğinde sona gelindi

Ünlüler dünyasında boşanmalar, yeni evlilikler, taze anne babalar sık sık gündem oluyor.
Bu kez bir ayrılık haberi cemiyet hayatından.
Sosyetenin tanınmış isimlerinden biri olan Aslı Şen, eşi Metin Şen ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Tek celsede bitti
16 Ocak'ta yıldönümlerini kutlayan çift, son günlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu.
İddialara son noktayı koyan çiftin, tek celsede boşandıkları ortaya çıktı.
"Dostça yollarımızı ayırdık"
Konuya ilişkin açıklamayı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Aslı Şen, şu ifadeleri kullandı:
Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak, 23 yıllık evliliğimizi 13 Mart Pazartesi medeni şekilde noktaladık. Acısıyla, tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır. Konu ile alakalı sizlerden de hassasiyet rica ediyoruz.