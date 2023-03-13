Sosyete şokta! Aslı Şen ile Metin Şen'in 23 yıllık evliliğinde sona gelindi Cemiyet hayatının tanınan çifti Aslı Şen ile Metin Şen, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Ünlüler dünyasında boşanmalar, yeni evlilikler, taze anne babalar sık sık gündem oluyor.

Bu kez bir ayrılık haberi cemiyet hayatından.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden biri olan Aslı Şen, eşi Metin Şen ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tek celsede bitti

16 Ocak'ta yıldönümlerini kutlayan çift, son günlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu.

İddialara son noktayı koyan çiftin, tek celsede boşandıkları ortaya çıktı.

"Dostça yollarımızı ayırdık"

Konuya ilişkin açıklamayı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Aslı Şen, şu ifadeleri kullandı: