Squid Game'in 2. sezonu gelecek mi? Beklenen açıklama geldi

Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Squid Game'in 2. sezonu gelecek mi?

Başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung gibi oyuncuların yer aldığı Squid Game, izlenme rekorları kırdı.

17 Eylül tarihinde Netflix'te yayınlanan dizi, toplam 111 milyon kişi tarafından izlendi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'nin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Tüm dünyada yayılan bu çılgınlık herkesi etkilerken, "Squid Game'in 2. sezonu gelecek mi?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Squid Game'in 2. sezonu gelecek mi, resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

SQUİD GAME'İN 2. SEZONU GELECEK Mİ?

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, “Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var.” dedi.

Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtti ancak kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı.

Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci sezonun çekileceğini “Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum” sözleriyle onayladı.