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Stormi'ye kardeş geliyor! Kylie Jenner'den ikinci kez 'hamileyim' videosu

Stormi'ye kardeş geliyor! Kylie Jenner'den ikinci kez 'hamileyim' videosu

24 yaşındaki reality şov yıldızı Kylie Jenner, Instagram'dan paylaştığı duygusal bir video ile Travis Scott ile ikinci çocuğunu beklediğini doğruladı.