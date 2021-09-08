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- Stormi'ye kardeş geliyor! Kylie Jenner'den ikinci kez 'hamileyim' videosu
Stormi'ye kardeş geliyor! Kylie Jenner'den ikinci kez 'hamileyim' videosu
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 10:09
- Güncelleme : 08.09.2021 - 10:13
Kendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Kylie Jenner ile rapçi Travis Scott ikinci bebeklerini bekledikleri iddiası dünya magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasındaydı.
Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından barışmıştı.
Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.
Çiftin, üç yaşında Stormi adında bir kızı bulunuyor.
Hamilelik iddialarının ardından suskunluğunu koruyan Kylie Jenner'dan sürpriz bir hamle geldi.
Kylie Jenner, hamile olduğunu video ile duyurdu VİDEO
"HAMİLEYİM" VİDEOSU
Instagram hesabından bir paylaşım yapan 24 yaşındaki Jenner, sevgilisi Travis Scott’a hamilelik testini gösterdiği anları, bebeğin ultrason görüntülerini ve büyüyen karnını gözler önüne serdi.
İşte Kylie Jenner'in 2. hamileliği...
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