Su El Roman'dan mayolu pozlar

Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’la evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman, tatilden fotoğraflar yayınladı.

Tuğba Altıntop 1996’da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman’dan 2002’de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu.

SU TATİLDE

Babası gibi şarkıcı olan Su El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an tatilde olan El Roman, Instagram hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı.

Almanya'da büyüyen genç şarkıcının mayolu pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Yaklaşık 6 yıllık Yunan sevgilisi Alexander Georgakopoulos’la birlikte olan 21 yaşındaki Su El Roman, okulu bitince gelin olamk istiyor.