Sude Burcu ile Mert Öcal nişanlandı

Sude Burcu ile Mert Öcal nişanlandı

Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Yüzükler takıldı

Evlilik teklifinden birkaç gün sonra ünlü çiftten güzel haber geldi. Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı.

Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Doğum gününde sürpriz

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Öcal, partide sevgilisine evlilik teklif etmişti.

"Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir." diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu, bir hayli şaşırmıştı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude, mekanı "Evet evet evet" diyerek inletmişti.