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    Sude Burcu ile Mert Öcal nişanlandı

    Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'yu ailesinden istedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:09
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    Sude Burcu ile Mert Öcal nişanlandı

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.

    Yüzükler takıldı

    Evlilik teklifinden birkaç gün sonra ünlü çiftten güzel haber geldi. Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

    Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı.

    Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.

    Sude Burcu ile Mert Öcal nişanlandı #1

    Doğum gününde sürpriz

    Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Öcal, partide sevgilisine evlilik teklif etmişti. 
    "Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir." diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu, bir hayli şaşırmıştı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude, mekanı "Evet evet evet" diyerek inletmişti.

    Sude Burcu ile Mert Öcal nişanlandı #2

    Sude Burcu ile Mert Öcal nişanlandı #3

    Sude Burcu ile Mert Öcal nişanlandı #4


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