Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin

Esra Sönmezer, programında ağırladığı Süleyman Yağcı ile tayt tartışması yaşadı.

“Çocuklar Duymasın” dizisinde uzun yıllar canlandırdığı ‘Fıs Fıs İsmail’ karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, oyuncu Esra Sönmezer’in YouTube programına konuk oldu.

Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tayt tartışması yaşandı.

"İĞRENÇ"

Sohbet sırasında kadınların kıyafetleri hakkında konuşan Yağcı, “Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç.

Demokrat bir adamım. Ama günümüzde öyle erkekler var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış.

Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın.” dedi.

ESRA SÖNMEZER SİNİRLENDİ

Sönmezer ise sinirlenerek “Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?” diyerek karşılık verdi.