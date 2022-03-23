Petrol
115.84
0.31%
Euro
16.35
-0.05%
Dolar
14.82
-0.05%
Altın
913.79
-0.25%
Borsa
2189
0.00%
Bitcoin
626.067
0.16%
BTXN Coin
41.81
-2.76%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin

    Esra Sönmezer, programında ağırladığı Süleyman Yağcı ile tayt tartışması yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin

    “Çocuklar Duymasın” dizisinde uzun yıllar canlandırdığı ‘Fıs Fıs İsmail’ karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, oyuncu Esra Sönmezer’in YouTube programına konuk oldu.

    Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tayt tartışması yaşandı.

    "İĞRENÇ"

    Sohbet sırasında kadınların kıyafetleri hakkında konuşan Yağcı, “Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç.

    Demokrat bir adamım. Ama günümüzde öyle erkekler var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış.

    Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın.” dedi.

    ESRA SÖNMEZER SİNİRLENDİ

    Sönmezer ise sinirlenerek “Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?” diyerek karşılık verdi.

    Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin #1

    Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin #2

    Süleyman Yağcı: Kadınlar tayt giymesin #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da hamile eşini öldüren katile müebbet istemi
    3. Sayfa

    İstanbul'da hamile eşini öldüren katile müebbet istemi

    Özgür Demirtaş'a göre asgari ücrete zam çözüm değil
    Gündem

    Özgür Demirtaş'a göre asgari ücrete zam çözüm değil

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir