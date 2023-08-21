Süreyya Yalçın, zayıflığıyla ilgili konuştu Zayıflığı ile gündem olan Süreyya Yalçın, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Eşi Ozan Baran’la Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın şu sıralar tatil için geldiği Bodrum’daki evinde kalıyor.

Sosyal medya hesabından sürekli tatil karelerini yayınlayan Yalçın her paylaşımıyla olay oluyor.

'Öleceksin'

Yayınladığı fotoğrafların altına çok zayıf olduğu için 'Öleceksin' yorumları alan sosyetik isim, sağlık durumuyla ilgil konuştu.

"Tek öğün besleniyorum"

Günde tek öğün yemek yediğini belirten Yalçın "Sabahları ananas ya da salatayla geçiştiriyorum. Akşamları tek öğün sağlıklı yemek yiyorum. " dedi.

"Ölümden de çok korkuyorum"

Beslenme bozukluğu olduğu iddialarına da yanıt veren Yalçın, "Allah korusun... Öyle bir şey olsaydı hemen bir sağlık kuruluşundan yardım alırdım. Ayrıca ölümden de çok korkuyorum" şeklinde konuştu.