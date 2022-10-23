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    Survivor Turabi, bir kadınla yatakta yarı çıplak poz verdi

    Bir kadın arkadaşıyla birlikte yatakta yarı çıplak poz veren Turabi Çamkıran'ın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Çamkıran, ses getiren paylaşımına "Eşini doğru seç" notunu düştü.
    • 23.10.2022 - 15:49
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    Survivor Turabi, bir kadınla yatakta yarı çıplak poz verdi

    Turabi Çamkıran, Türkiye'nin en çok izlenen programlarından bir olan Survivor'a katılarak adını duyurdu.

    Survivor yarışmasında gösterdiği performansla ünlenen Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

    Bir kadınla yatak poz verdi

    Turabi paylaşımında, bir kadın arkadaşıyla birlikte yatakta yarı çıplak poz verdi.

    "Eşini doğru seç"

    Turabi Çamkıran, paylaşımına ise şu notu düştü:

    ''Her kız güzeldir, onu görmek için doğru filtreyi kullanmanız yeterli. Keşke tüm kadınlar aynı seviyede güzel ve kazanan hep karakter olsa! Yüzü güzele kırk günde doyulur, huyu güzele kırk yılda doyulmaz. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsan, arkadaşını, işini ve eşini doğru seç!''

    Paylaşım sosyal medyanın gündeminde

    Turabi'nin bu paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

    Survivor Turabi, bir kadınla yatakta yarı çıplak poz verdi #1

    Survivor Turabi, bir kadınla yatakta yarı çıplak poz verdi #2

    Survivor Turabi, bir kadınla yatakta yarı çıplak poz verdi #3

    Survivor Turabi, bir kadınla yatakta yarı çıplak poz verdi #4


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