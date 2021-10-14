Euro
10.6755
1.25%
Dolar
9.181
1.14%
Altın
530.28
1.28%
Borsa
1.415
0.12%
Bitcoin
523.778
5.53%
EXEN Coin
21.32
-6.45%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Survivor Yasin Obuz'un son hali

    Geçtiğimiz günlerde burun estetiği olan Yasin Obuz, estetikten sonraki halini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor Yasin Obuz'un son hali

    Survivor yarışmasında adını duyuran Yasin Obuz, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

    Daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirten Obuz, bu nedenle operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

    DEĞİŞTİ

    Survivor Yasin, ameliyattan sonra bandajları çıkarttı ve Instagram hesabından art arda son halini paylaştı. Obuz'un değişimi herkesi şaşırttı.

    Survivor Yasin Obuz un son hali #1

    Survivor Yasin Obuz un son hali #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir