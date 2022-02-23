Survivor All Star'da sezonun ilk iletişim oyununda gönüllüler takımından Berna ile ünlüler takımından Elif kozlarını paylaşırken, yarışı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi.

TV8'de yayınlanan Survivor All Star, sezonun ilk iletişim oyununa sahne oldu.

Gönüllüler takımından Berna Keklikler ile ünlüler takımından Elif Gören'in karşı karşıya geldiği yarışı Berna kaybetti.

KAYBEDİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oyunu kaybeden Berna, sinirli tavırlarıyla sahile inerken düştü, daha da sinirlenen Berna, kendine hakim olamayarak bağırıp çağırdı, ağladı.

Takım arkadaşlarına "Bırakın beni, o kadına karşı nasıl kazanabilirim" diye bağırırken, güçlükle sakinleştirildi.

Survivor'da Elif'e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi - VİDEO