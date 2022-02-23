Euro
15.66
-0.01%
Dolar
13.83
0.06%
Altın
848.50
0.01%
Borsa
2016
-0.07%
Bitcoin
522.837
-1.00%
BTXN Coin
39.84
0.15%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Survivor'da Elif'e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi

    Survivor All Star'da sezonun ilk iletişim oyununda gönüllüler takımından Berna ile ünlüler takımından Elif kozlarını paylaşırken, yarışı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 23:50
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 23:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor'da Elif'e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi

    TV8'de yayınlanan Survivor All Star, sezonun ilk iletişim oyununa sahne oldu.

    Gönüllüler takımından Berna Keklikler ile ünlüler takımından Elif Gören'in karşı karşıya geldiği yarışı Berna kaybetti.

    KAYBEDİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Oyunu kaybeden Berna, sinirli tavırlarıyla sahile inerken düştü, daha da sinirlenen Berna, kendine hakim olamayarak bağırıp çağırdı, ağladı.

    Takım arkadaşlarına "Bırakın beni, o kadına karşı nasıl kazanabilirim" diye bağırırken, güçlükle sakinleştirildi.

    Survivor'da Elif'e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi - VİDEO

    Survivor da Elif e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi #1

    Survivor da Elif e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi #2

    Survivor da Elif e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi #3

    Survivor da Elif e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi #4

    Survivor da Elif e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi #5

    Survivor da Elif e kaybeden Berna, sinir krizi geçirdi #6


    İlginizi Çekebilir

    Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor yenişemedi
    Futbol

    Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor yenişemedi

    Kripto paralara yatırım yapmak için en doğru adres!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralara yatırım yapmak için en doğru adres!

    Erken rezervasyonda Holimax ; Kıbrıs Otel avantajları
    Yaşam

    Erken rezervasyonda Holimax ; Kıbrıs Otel avantajları

    Görüş Bildir