Suskunluğunu bozdu! Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' açıklaması: Beyniniz nerede sizin...

Geçirdiği kaza sonrası eski arkadaşı Gülçin Ergül'e destek olmadığı eleştirilerine patlayan Cemre Kemer, sessizliğini bozdu. Kemer, takipçilerine sert sözlerle karşılık verdi.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, pazartesi gecesi İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarpmıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.

HEPSİ GRUBU'NDAN SES ÇIKMADI

Ünlü şarkıcının bu kötü haberle yıkılmasının ardından gözler bir dönem Ergül'ün de yer aldığı 'Hepsi' grubunun diğer üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'ya çevrildi. Ancak ekipten kimse konuyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

CEMRE KEMER'E ELEŞTİRİ YAĞDI

Ancak Cemre Kemer ise arkadaşının başına gelen olaylardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki çekti.

Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Kemer, "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil, gerçek hayatta paylaşmak gerekir." dedi.

"BEYNİNİZ NEREDE SİZİN!"

Ancak daha sonra konuyla ilgili bir paylaşımda daha bulunan Kemer, şu ifadeleri kullandı:

"Bıktım ya bu klavye delikanlılığından! Yüz yüze aynısını yapabilseler vallah bir yere kadar tamam da... Bunun gibilere toplu cevap olsun; siz bir yakınınızın başına korkunç, ağır bir iş gelince Instagram'dan mı taziyelerinizi iletiyorsunuz, emoji mi atıyorsunuz, GIF mi yolluyorsunuz? Beyniniz nerede sizin?"