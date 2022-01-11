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- Takipçileri 'Bu kim' diyor! Petek Dinçöz'ün son hali
Takipçileri 'Bu kim' diyor! Petek Dinçöz'ün son hali
Bir dönemin en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer alan Petek Dinçöz, doğal güzelliği ile tanınıyordu. Dinçöz'ün son hali ise hayranlarını şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 21:18
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998 yılında model olarak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak devam etti.
İlk çıktığı dönemlerde 'Foolish Casanova', 'İstanbul Geceleri' gibi şarkılarıyla döneme damga vuran şarkıcı, sonrasında 'Zehirli Çiçek', 'Roman Havası' gibi dizilerde yer alarak oyunculuk alanında da boy gösterdi.
2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlenen ünlü şarkıcı şimdilerde bir güzellik merkezi işleten Dinçöz'ün geçirdiği estetik operasyonlar sonucu siması oldukça değişti.
GÖREN TANIYAMIYOR
Eski görünümünden oldukça uzaklaşmış olan Dinçöz'ü görenler tanıyamadı.
Sosyal medya paylaşımlarında hayranları fotoğraflarına sık sık "Tanıyamadım", "Bu kim?" şeklinde yorumlar yapıyor.
İşte Petek Dinçöz'ün eski ve yeni hali...