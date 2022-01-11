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Takipçileri 'Bu kim' diyor! Petek Dinçöz'ün son hali

Takipçileri 'Bu kim' diyor! Petek Dinçöz'ün son hali

Bir dönemin en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer alan Petek Dinçöz, doğal güzelliği ile tanınıyordu. Dinçöz'ün son hali ise hayranlarını şaşırttı.