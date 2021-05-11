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    Takipçileri Kim Kardashian'ı ayak parmaklarına kadar inceliyor

    Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı sonrası ayakları tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 11:08
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    Takipçileri Kim Kardashian'ı ayak parmaklarına kadar inceliyor

    Eşi Kanye West'le boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, ögürlüğün tadını çıkarıyor.

    Kızıyla tatilden tatile koşan ünlü isim sosyal medya hesabından keyifli anlarına ait kareleri paylaşıyor. Kim bu kez görüntüsüyle değil ayak parmakları ile gündeme geldi.

    4 PARMAK KİM

    Bazı hayranları Kardashian'ın parmaklarıyla oynadığını ileri sürdü. Kim'in çoğu takipçisi yorumlara "4 parmak mı?" yazarken kimisi de "Photoshop kraliçesi" yorumunda bulundu.

    Ancak fotoğraftaki sadece bir göz yanılsamasıydı. Kardashian'ın küçük parmağı diğer parmağının üstüne gelmesi çoğu kişinin yanılmasına neden oldu.

    Takipçileri Kim Kardashian ı ayak parmaklarına kadar inceliyor #1Takipçileri Kim Kardashian ı ayak parmaklarına kadar inceliyor #2

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