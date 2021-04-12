Takipçileri, Şevval Şahin'in bacak boyuna takıldı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, önceki gece katıldığı bir davette objektif karşısına geçti.

Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sürekli gündem olan Şevval Şahin, önceki gece sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte bir davete katıldı.

"RUH HALİNİZİ PARTLATMAYA DEVAM EDİN"

Payetli mini bir elbise giymeyi tercih eden Şahin, çarpıcı karelerini, "Ruh halinizi parlatmaya devam edin." sözleriyle yayınladı.

22 yaşındaki ünlü model, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyada tartışma konusu oldu. Takipçileri, Şahin'in bacak boyuna ve zayıflığına takıldı.

"İSKELET GİBİ"

Kullanıcılar, "Nasıl Türkiye güzeli olmuş anlamıyorum, iskelet gibi, Bacak boyu kadar boyum var!" yorumunu yaptı.