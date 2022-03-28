Tamer Karadağlı: Özel hayatımla ilgili konuşmam

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

55 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir fuara katıldı.

Karadağlı'ya, 25 yaşındaki piyanist Iraz Yıldız’dan hafta içinde ayrıldığı yönünde çıkan haberler ve ayrılık nedeni soruldu.

"ERKEĞE YAKIŞMAZ"

Usta oyuncu, bu soruya karşılık olarak, “Evlilikle ilgili ayrılmadık. Ben hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Hiçbir birlikteliğimin ardından da konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

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"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ"

Karadağlı, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, “Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim." yanıtını vermişti.