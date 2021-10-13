Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi

Tamer Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı'nın organizasyonu ertelendi.

Oyuncu Tamer Karadağlı'nın, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasındaki tavrı tartışmalara neden olmuştu.

Karadağlı’nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.

Vakfın açıklaması şöyle:

"YEMEK DAVETİMİZ İPTAL"

”Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde değerli sanatçı sayın Tamer Karadağlı’nın da katılacağı ve 13 Ekim 2021 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00-16.00 saatleri arasındaki Mart Restaurant Lounge’da yapılması planlanan yemek davetimiz İPTAL edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilginize sunar iyi çalışmalar dileriz. Tamer Karadağlı'nın vakıf şeref üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.”





"BENİM DURUŞUM BELLİ"

Tepkiler üzerine Tamer Karadağlı bir televizyon programına telefonla bağlanarak, “Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. ‘Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz' diye” ifadelerini kullanmıştı.

