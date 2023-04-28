Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı Ünlü oyuncu Tamer Ölmez'in paylaştığı siyah beyaz karesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ensonhaber.com

İki ünlü oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünya evine girmişti. ünlü ikili, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kızıyla yeni fotoğraf geldi

Sosyal medyada zaman zaman kızlarıyla paylaşım yapan çiftten Taner Ölmez, kızıyla yeni bir fotoğraf yayınladı.

Takipçileri çok beğendi

Kızı Zeynep ile çekilen siyah beyaz bu karesini sosyal medya hesabından yayımlayan Taner Ölmez, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.