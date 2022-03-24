Tarık Mengüç sesini sigortalattı

Şak Şuka şarkısı dillere dolanan 50 yaşındaki müzisyen Tarık Mengüç, oluşabilecek risklere karşı önlemini şimdiden aldı.

Şarkıcı Tarık Mengüç, önceki gün eşiyle birlikte Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Tarık Mengüç, sesini sigortalattığını dile getirdi.

"SESİMİ KAYBETTİĞİM TAKDİRDE YÜKLÜCE BİR TAZMİNAT ÖDENECEK"

Tarık Mengüç, "Sesimle ilgili oluşabilecek risklere karşı ve sesimi kaybetmem durumunda yüklüce bir tazminat ödenecek. Bir prim bedeli ödüyorum. Sesimi kaybettiğim takdirde ömrümün sonuna kadar tüm ihtiyaçlarım ödenecek. Bu sigorta için bir miktar ödüyoruz ama bizde kalsın" dedi.