Tarkan, 15 dakika için 3 milyon TL istedi

Kıbrıs'taki bir otelde yeni yıl konseri veren Tarkan'ın, 15 dakika için istediği ücret dudak uçuklattı.

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alarak 9 milyon lira kazanan Tarkan'ın, 2023'e girmeye dakikalar kala, "Yeni yıla ailemle gireceğim." diyerek sahneden indiği iddia edilmişti.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından konsere giden bir kişi, Tarkan'ın yeni yıla yarım saat kala sahneden indiğini ve herkesin şok olduğunu söylerken başka bir izleyici ise konserin en başından beri bu şekilde planlandığını, kimsenin de şaşırmadığını ifade etmişti.

Geri sayım yapmak istemedi

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Tarkan'ın yılbaşı konseriyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yapılan anlaşmanın 22.15 - 23.45 arasında olduğu öğrenildi. Megastar, yeni yılın geri sayımında sahnede olmak istemediğini sözleşmeye ekletti.

3 milyon TL daha istedi

Otel, Tarkan'ın 15 dakika daha kalıp, 2023'ün geri sayımını dinleyicilerle yapmasını istedi. Tarkan 15 dk için otelden 3 milyon TL daha isteyince anlaşmaya varılamadı.