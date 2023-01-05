Petrol
79.55
2.20%
Euro
19.9376
0.23%
Dolar
18.7648
0.12%
Altın
1.115
-0.21%
Borsa
5397
0.00%
Bitcoin
318.981
-0.20%
BTXN Coin
7.20
-3.35%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Tarkan, 15 dakika için 3 milyon TL istedi

    Kıbrıs'taki bir otelde yeni yıl konseri veren Tarkan'ın, 15 dakika için istediği ücret dudak uçuklattı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 14:04
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarkan, 15 dakika için 3 milyon TL istedi

    Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alarak 9 milyon lira kazanan Tarkan'ın, 2023'e girmeye dakikalar kala, "Yeni yıla ailemle gireceğim." diyerek sahneden indiği iddia edilmişti.

    Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından konsere giden bir kişi, Tarkan'ın yeni yıla yarım saat kala sahneden indiğini ve herkesin şok olduğunu söylerken başka bir izleyici ise konserin en başından beri bu şekilde planlandığını, kimsenin de şaşırmadığını ifade etmişti.

    Tarkan, 15 dakika için 3 milyon TL istedi #1

    Geri sayım yapmak istemedi

    2. Sayfa'da yer alan habere göre, Tarkan'ın yılbaşı konseriyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yapılan anlaşmanın 22.15 - 23.45 arasında olduğu öğrenildi. Megastar, yeni yılın geri sayımında sahnede olmak istemediğini sözleşmeye ekletti.

    3 milyon TL daha istedi

    Otel, Tarkan'ın 15 dakika daha kalıp, 2023'ün geri sayımını dinleyicilerle yapmasını istedi. Tarkan 15 dk için otelden 3 milyon TL daha isteyince anlaşmaya varılamadı.

    Tarkan, 15 dakika için 3 milyon TL istedi #2


    Birce Akalay'dan Miray Daner'li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar...
    Medya

    Birce Akalay'dan Miray Daner'li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar...

    Ev hali coşturdu: 'Kız seni yerler buralarda'
    Medya

    Ev hali coşturdu: "Kız seni yerler buralarda"

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir