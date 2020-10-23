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    Tarkan, 48 yaşında

    17 Ekim'de 48 yaşına basan şarkıcı Tarkan, doğum gününde ailesiyle birlikte çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 08:08
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    Tarkan, 48 yaşında

    2016 yılında Pınar Dilek ile Tarabya'daki villasında sade bir törenle nikah masana oturan megastar Tarkan, kızı Liya'yı 2018'de kucağına aldı.

    17 Ekim'de 48 yaşına basan Tarkan, doğum gününü eşi ve kız ile birlikte kutladı.

    "GEÇEN HAFTAKİ DOĞUM GÜNÜMDEN"

    Şarkıcı, kutlamadan kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın "Bir 'tbt' de geçen haftaki doğum günümden olsun..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

    Tarkan, 48 yaşında #1

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