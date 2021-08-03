Tarkan: Doğayı korumak için daha çok mücadele edeceğiz

Tarkan: Doğayı korumak için daha çok mücadele edeceğiz

Şarkıcı Tarkan, 'Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile ilgili çıkan tartışma yaratan iddiaları savundu.

28 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan 'Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', orman yangınlarının başladığı dönemde kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştu.

Kanun üzerine, kıyılar başta olmak üzere ormanlık alanlardaki yapılaşmanın tasarrufunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Yanan alanların inşa faaliyetlerine açılacağı söylentileri üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan net açıklama gelmişti.

Yapılan açıklamalara rağmen kanun değişikliğine tepki gösteren isimlerden birisi ise bir süredir kızı ve eşiyle Almanya’da yaşayan şarkıcı Tarkan oldu.

"BELLİ Kİ DAHA ÇOK MÜCADELE EDECEĞİZ"

Instagram ve Twitter hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile kanun değişikliğinin d bendine dikkat çeken Tarkan, "Belli ki memleketimizin doğasını korumak için daha çok mücadele edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.