Tarkan ile Ozan Çolakoğlu buluşması Megastar Tarkan ile yakın dostu Ozan Çolakoğlu Barcelona'da buluştu.

ensonhaber.com

Tarkan, meslektaşı Gülşen'in eşi aranjör ve müzik yapımcısı arkadaşı Ozan Çolakoğlu ile Barcelona'da buluştu.

Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşıyla çekilen fotoğrafını duygusal bir mesaj ile yayımladı.

"Barcelona'da buluştuk"

Tarkan, gönderisinde "2 gün önceden... Barcelona'da buluştuk Ozan'ımla. Hem biraz gezdik tozduk, sohbet ettik hem de tabii ki müzik yaptık.

"Seviyorum seni adamım"

Güzel şarkılar geliyor. Dile kolay, 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi. Daha nice yıllara inşallah. Seviyorum seni adamım" ifadelerine yer verdi.

Aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Çolakoğlu da Tarkan'a "Ben de seni..." sözleriyle karşılık verdi.