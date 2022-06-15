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    Tarkan İstanbul'da sahneye çıktı

    Artık yurt dışında yaşayan Megastar Tarkan bir konser için Türkiye'ye geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 08:28
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 09:33
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    Tarkan İstanbul'da sahneye çıktı

    Dün akşam düzenlenen lansmanında Megastar Tarkan sahne aldı.

    Cansu Dere, Demet Özdemir, Aslı Enver ve Hande Erçel gibi birçok ismin davetli olduğu geceden görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

    Bu lansmanla Tarkan 3 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne almış oldu.

    Cansu coştu

    Ünlü isimlerin doyasıya eğlendiği gecede güzel oyuncu Cansu Dere de Tarkan konserinde yerine oturmadan dans etti.

    Tarkan İstanbul'da sahneye çıktı ViDEO

    Tarkan İstanbul da sahneye çıktı #1

    Tarkan İstanbul da sahneye çıktı #2

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    Tarkan İstanbul da sahneye çıktı #4

    Tarkan İstanbul da sahneye çıktı #5

    Tarkan İstanbul da sahneye çıktı #6

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