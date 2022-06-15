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Tarkan İstanbul'da sahneye çıktı
Artık yurt dışında yaşayan Megastar Tarkan bir konser için Türkiye'ye geldi.
- Haber Merkezi
- 15.06.2022 - 08:28
- Güncelleme : 15.06.2022 - 09:33
Dün akşam düzenlenen lansmanında Megastar Tarkan sahne aldı.
Cansu Dere, Demet Özdemir, Aslı Enver ve Hande Erçel gibi birçok ismin davetli olduğu geceden görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
Bu lansmanla Tarkan 3 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne almış oldu.
Cansu coştu
Ünlü isimlerin doyasıya eğlendiği gecede güzel oyuncu Cansu Dere de Tarkan konserinde yerine oturmadan dans etti.
Tarkan İstanbul'da sahneye çıktı ViDEO