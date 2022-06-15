Artık yurt dışında yaşayan Megastar Tarkan bir konser için Türkiye'ye geldi.

Dün akşam düzenlenen lansmanında Megastar Tarkan sahne aldı.

Cansu Dere, Demet Özdemir, Aslı Enver ve Hande Erçel gibi birçok ismin davetli olduğu geceden görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Bu lansmanla Tarkan 3 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne almış oldu.

Cansu coştu

Ünlü isimlerin doyasıya eğlendiği gecede güzel oyuncu Cansu Dere de Tarkan konserinde yerine oturmadan dans etti.

Tarkan İstanbul'da sahneye çıktı ViDEO