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    Tarkan, şarkı başına 473 bin TL kazandı

    Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 473 bin TL kasasına attı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 07:53
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 07:57
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    Tarkan, şarkı başına 473 bin TL kazandı

    Megastar Tarkan, 2023'e Kıbrıs'ta verdiği konserle girdi. Sahne fiyatlarıyla adından sıkça söz ettiren Tarkan'ın yılbaşı gecesi kazandığı para çok konuşuldu.

    9 milyon TL

    TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, yılbaşı gecesi paraya para demeyen Tarkan, şarkı başına 473 bin lira aldı. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Megastar, toplam 9 milyon TL kazandı.

    Tarkan, şarkı başına 473 bin TL kazandı #1

    Tarkan'ı dinlemenin bedeli

    Bir otelde sahne alan Tarkan'ı dinlemek ve 3 gece konaklamanın bedeli ise kişi başına 91 bin TL.

    Tarkan, şarkı başına 473 bin TL kazandı #2


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