Tarkan sezonu açtı

Türkiye’nin doğusu, batısı hala kara kışla geçerken; çoğu ünlü sezonu açtı bile… Onlardan biri de Tarkan oldu. Ailesiyle birlikte tatile çıkan şarkıcı, ilk pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz ay çıkardığı şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tarkan, yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Ailesini de yanına alan şarkıcı, gittiği tatilden ilk kareleri de sevenlerinin beğenisine sundu.

ÇİÇEKLİ ŞORTLA ‘YAZA MERHABA’

Pembe renkteki tişörtü ve çiçekli şortuyla yaza ‘merhaba’ diyen Tarkan’ın fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Bazı hayranları şarkıcının Karayipler’de olduğunu öne sürdü.

“GEÇÇEK DEDİN DEDİN SENDE GEÇTİ HERHALDE”

O karelerin altına yapılan bazı yorumlar şu şekilde oldu:

“Oh be içimiz açıldı”, “Deniz kum güneş kral”, “Tarkan beni de al”, “Pazar günümüze renk geldi”, “Gördüğüm en etkili, en afili fotoğraf”, “Saçtığın pozitif enerjinle bizi mutlu ediyorsun Tarkan”, “Geççek dedin dedin sende geçti herhalde darısı bize”, “Of of şortun güzelliği, senin yakışıklılığın ne olacak böyle Tarkan”, “Gözüm gönlüm açıldı iyi tatiller.”