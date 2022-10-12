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- Tarkan, yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacak
Tarkan, yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacak
Yeni yıl için Kıbrıs'taki bir otelle anlaşan Megastar Tarkan, hayranlarıyla buluşmak için hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 12.10.2022 - 09:03
- Güncelleme : 12.10.2022 - 09:51
Kıvrak dansları, sahne kostümleri ve şarkılarıyla tam bir ikon haline gelen Megastar Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu. Sevilen şarkıcı, 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkacak.
Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu.
18 milyon TL
Megastar'ın, yılbaşı sahnesi için 1 milyon euro (18 milyon lira) alacağı öğrenildi.