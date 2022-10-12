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Tarkan, yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacak

Tarkan, yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacak

Yeni yıl için Kıbrıs'taki bir otelle anlaşan Megastar Tarkan, hayranlarıyla buluşmak için hazırlanıyor.