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    Tarkan, yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacak

    Yeni yıl için Kıbrıs'taki bir otelle anlaşan Megastar Tarkan, hayranlarıyla buluşmak için hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:51
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    Tarkan, yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacak

    Kıvrak dansları, sahne kostümleri ve şarkılarıyla tam bir ikon haline gelen Megastar Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu. Sevilen şarkıcı, 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkacak.

    Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu.

    18 milyon TL

    Megastar'ın, yılbaşı sahnesi için 1 milyon euro (18 milyon lira) alacağı öğrenildi.

    Tarkan, yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacak #1

    Tarkan, yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacak #2


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