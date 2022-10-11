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    Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi

    Marka yüzü olduğu alışveriş platformunun yeni reklam çekimleri için Cumalıkızık’a gelen Tarkan yoğun ilgiyle karşılandı. Megastar, megafonla da hayranlarına seslendi.
    • 11.10.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:45
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    Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi

    Tarkan, dün reklam yüzü olduğu alışveriş sitesinin reklam çekimleri için Bursa’daydı.

    Megastar, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    Bu anları sosyal medya hesabından da paylaşan Tarkan, kalabalık artınca da eline megafon aldı.

    “Çekiştirmeyin kıyafetlerimi”

    Fan sayfalarının paylaştığı bir videoda Tarkan’ın, “Çok teşekkür ederim her şey için. Ayrıca ilginiz sevginiz için çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İsterdim ki hepinizle tek tek fotoğraf çektirmek. Ama kalabalıksınız. Ben fotoğraftan sonra hemen kaçacağım. Çekiştirmeyin kıyafetlerimi. Sizleri seviyorum.” dediği duyuldu.

    İHA'nın haberine göre şarkıcı, konuşmasının ardından çekimin yapılacağı alana geçti.

    Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi ViDEO

    Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi #1

    Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi #2

    Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi #3

    Tarkan’a Bursa’da yoğun ilgi #4


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