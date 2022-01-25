Tarkan'dan Fatma Girik paylaşımı

Ünlü sanatçı Tarkan da sosyal medya hesabından Fatma Girik'in fotoğrafını paylaşarak "Bir efsaneyi daha kaybettik. İçim bir başka yandı" dedi.

Uzun zamandır Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan, yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölümünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Girik'in ölümü, tüm sanatçı dostlarını ve sevenlerini derinden üzdü. Ölüm haberinin duyulmasının ardından pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Girik için taziye mesajlarında bulundu.

"BİR EFSANEYİ DAHA KAYBETTİK"

Son olarak, ünlü sanatçı Tarkan'dan da bir Fatma Girik paylaşımı geldi. Girik'in bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tarkan, "Bir efsaneyi daha kaybettik. Fatma Girik'in ölüm haberiyle içim bir başka yandı. Onun yeri hepimizde bir başkaydı galiba. Oyunculuğundaki ustalık, gerçeklik ve samimiyet, hayattaki onurlu, erdemli ve ahlaklı duruşu ile kalplerimizde ilelebet yaşayacak, hiç unutulmayacak o. Nurlar, ışıklar içinde uyu sevgili Fatma Girik... Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim..."