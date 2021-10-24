İki sene sonra reklam yüzü olduğu bir markanın çekimleri için İstanbul'a gelen Megastar Tarkan, İstanbul'u çok özlediğini belirterek, son paylaşımında 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendirdi.

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’daki evinde kalmayı tercih etmiş, tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmemişti.

Ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.

Reklam filmi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapıyor.

"İSTANBUL AĞLIYOR" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Özel aracıyla çekime giden Tarkan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yağmurlu İstanbul gününde 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendirdi.

"ÇOK ÖZLEMİŞİM İSTANBUL'U"

Megastar paylaşımında "İstanbul ağlıyor bugün, hava yağmurlu. İstanbul her haliyle çok güzel. Çok özlemişim İstanbul'u" dedi.

Öte yandan Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.

Tarkan'dan şarkılı İstanbul'u özlemişim paylaşımı VİDEO